Mercato Napoli, De Pauli: “Se il buco da tappare è la partenza di Lozano, è il profilo perfetto”

Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport, si è soffermato sul prossimo mercato del Napoli passando in rassegna alcuni dei migliori calciatori spagnoli durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc. De Pauli ha condiviso le sue opinioni affermando:

“Kangin Leeha è un giocatore di grande valore. Arriva dal Valencia, dove la situazione è molto complicata, ma si è distinto a Maiorca dimostrando un notevole progresso. Ha personalità e credo che si potrebbe adattare facilmente anche alla Serie A. Ha già giocato in Europa, quindi non è un completo sconosciuto, conosce già i meccanismi e potrebbe adattarsi rapidamente a Napoli. Kangin Leeha è più un centrocampista, mentre Takefusa Kubo gioca più alla Messi. Ha iniziato a Barcellona, ma poi ha avuto uno scandalo e ha fatto ritorno in Giappone. Successivamente è tornato al Real Madrid, ha avuto diverse esperienze e sta facendo un campionato eccezionale alla Real Sociedad. Sta giocando al fianco di David Silva, che gli ha permesso di migliorare e ora è pronto a giocare in Europa”.

De Pauli ha poi aggiunto: “Samuel Chukwueze? Al Villarreal sono tutti in vendita: se arriva l’offerta giusta, il club vende tutti. Il giocatore è un fenomeno, quando è in giornata è inarrestabile, ma forse la sua mancanza di continuità è il suo tallone d’Achille, poiché alterna prestazioni eccellenti ad altre meno brillanti. Forse ha ancora bisogno di completare la sua maturazione. È forse meno affidabile dei primi due, ma in termini di potenziale è un giocatore su cui puntare”.

Infine si è soffermato su una possibile partenza di Lozano dicendo: “Yéremi Pino? Il Villarreal chiederà 40 milioni, ma durante le trattative il club spesso si ammorbidisce. Se il Napoli ha bisogno di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Hirving Lozano, direi che Pino sarebbe il profilo perfetto“.