Siani tra fiducia e timori: «Conte è oro, il Napoli tornerà se stesso»
Come riporta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Alessandro Siani prova a tenere insieme ironia e consapevolezza in uno dei momenti più delicati della stagione del Napoli. Nessuna battuta, nessuna “Fake News”, come sottolinea l’attore napoletano: «Con il Napoli non si scherza». Attorno alla squadra, racconta Antonio Giordano nella Gazzetta dello Sport, si è addensata un’aria pesante dopo le ultime sconfitte, un clima che lui stesso ammette di sentire.
Siani si divide tra palcoscenico e passione calcistica: «Mi muovo tra fiducia e preoccupazione: fiducia nell’orgoglio della squadra, preoccupazione per ciò che stiamo vivendo». Le parole, raccolte da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, scorrono tra ricordi recenti — «due scudetti in tre anni» — e la consapevolezza che alla fine «conta solo il risultato».
«Le tre C? No, le tre V: vincere sempre»
Inevitabile il riferimento all’intervento di De Laurentiis in difesa di Conte. Siani sorride: «Le tre C? Io credo intendesse le tre V: vincere, vincere e vincere. Lo slogan che mette tutti d’accordo». Sul tecnico è categorico: «Conte vale oro quanto pesa, è un talento vero. Entra nella testa dei calciatori».
Per Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport, Siani svela la chiave del rapporto tra allenatore e squadra: «Ci ha abituati a una miscela di grinta, protezione e passione. Ciò che appare eccessivo all’esterno è spesso la visione lucida di chi sa leggere i pericoli».
Conte non avrebbe sottovalutato nulla: «Ha capito che c’era stanchezza e ha agito a modo suo, scuotendo l’ambiente. Napoli è vulcanica, piena di fosforo. Qui le emozioni corrono veloci».
Le rivali, i dubbi e l’infermeria
Siani non nasconde timori: «Inter, Milan, Juventus e Roma: sono squadre abituate a stare in alto». Poi un’amara constatazione: «Se guardo l’infermeria non mi viene da ridere: De Bruyne, Anguissa, Lukaku… sembra che la sfortuna abbia scelto noi».
Ma subito rilancia: «Il Napoli risponderà col cuore, il muscolo che permette di respirare in vetta. È lì che si sta meglio».
«Calma, arriverà gennaio: torneremo più forti»
Come ricorda ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Siani invita l’ambiente a non farsi travolgere dall’ansia: «Ci vuole calma. A gennaio, con una campagna acquisti efficace, fronteggeremo l’emergenza. I nostri giocatori torneranno: De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Meret, Gilmour, Spinazzola».
E il finale è un inno all’ottimismo: «Quando passerà questa tensione, la gioia sarà doppia. Godiamoci il campionato vincendo e convincendo. Siamo il Napoli, e lo dimostreremo».