Graziani scommette sul Napoli: “Daranno del filo da torcere all’Inter. In caso di difficoltà, arriveranno davanti a Juventus e Milan”

L’ex calciatore analizza le prospettive del Napoli nella corsa al titolo di Serie A, esaltandone la campagna acquisti.

Nel suo recente intervento su Radio Capri, Francesco Graziani ha lanciato una previsione audace sul futuro del Napoli in Serie A. Secondo l’ex calciatore e allenatore, la squadra partenopea è destinata a dare del filo da torcere all’Inter nella corsa al titolo di campione d’Italia. Graziani, noto per le sue analisi approfondite e le intuizioni calcistiche, ha sottolineato che, nonostante le sfide che il Napoli potrebbe affrontare, è probabile che la squadra allenata da Antonio Conte mantenga una posizione di prestigio, superando Juventus e Milan.

Graziani ha lodato la campagna acquisti del Napoli, definendola “ottima”. I nuovi acquisti, secondo lui, sono perfettamente integrati nel progetto tecnico dell’allenatore. “Il Napoli ha comprato giocatori funzionali all’idea del suo allenatore e, non avendo impegni internazionali, può concentrarsi esclusivamente sul campionato”, ha aggiunto l’ex calciatore. Questo, ha spiegato Graziani, rappresenta un vantaggio significativo: “Non avere impegni nelle competizioni europee significa niente trasferte stressanti e rientri notturni. Meno infortuni e maggior tempo per allenarsi possono fare la differenza.”

Nella trasferta di Cagliari, il Napoli cercherà di ottenere la terza vittoria consecutiva per consolidare la sua posizione nelle zone alte della classifica. La squadra sta dimostrando una forma eccellente e l’entusiasmo attorno ai nuovi innesti è palpabile.

Sul fronte della Roma, Graziani ha offerto un’analisi più sfumata. “Sono arrivati giocatori di valore all’ultimo minuto di mercato, ma ora è fondamentale metterli in condizione e lavorarci per farli arrivare alla giusta forma fisica”, ha detto. “Molti di loro non hanno avuto nemmeno la possibilità di disputare un’amichevole estiva. La Roma è migliorata, ma bisogna concedere il giusto tempo ai nuovi giocatori per adattarsi e raggiungere il top della forma.”