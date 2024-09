Campionato Primavera 2, gli Azzurrini steccano all’esordio stagionale: finisce 0-2 col Frosinone

Buona prestazione del Frosinone che con due gol supera un Napoli ben posizionato, ma incapace di concretizzare.

Nel debutto stagionale della Primavera, il Napoli subisce una sconfitta casalinga per mano del Frosinone che riesce ad imporsi per 2-0.. La partita, giocata al centro sportivo di Castel Volturno, ha visto gli ospiti prevalere grazie a una prestazione più organizzata e incisiva.

Il Frosinone ha aperto le marcature al 9° minuto con un gol di Cichero, che ha sfruttato una disattenzione della difesa partenopea. Gli ospiti hanno poi consolidato il loro vantaggio al 52° minuto con un secondo gol firmato da Mezsargs, dimostrando una superiorità evidente in campo.

Nonostante il Napoli abbia mantenuto un buon possesso palla e mostrato intensità in alcune fasi della gara, non è riuscito a tradurre le proprie occasioni in reti. I ragazzi di mister Dario Rocco hanno cercato di imporre il proprio gioco, ma hanno incontrato una difesa ben organizzata e un Frosinone che ha mostrato grande capacità di gestione del ritmo di gioco.

Il Frosinone, d’altra parte, ha dominato gran parte del match, creando numerose opportunità da gol che avrebbero potuto ampliare ulteriormente il punteggio. La squadra ospite ha dimostrato una forma fisica e tattica superiore, rendendo il risultato finale di 0-2 quasi stretto per gli ospiti.

La sconfitta all’esordio rappresenta un duro colpo per gli azzurrini, che dovranno rivedere la loro strategia e il loro approccio per le prossime sfide. Il Napoli sarà chiamato a reagire rapidamente per evitare che questa partenza negativa influenzi il proseguo della stagione.