Il Boca Juniors omaggia il Napoli con uno striscione da brividi – VIDEO

Il tributo dei tifosi del Boca Juniors per la conquista dello Scudetto da parte del Napoli: “Chi ama non dimentica”.

Il Napoli ha fatto il giro del mondo in occasione della vittoria dello Scudetto, conquistato matematicamente alla Dacia Arena. E anche in Argentina il club ha ricevuto un tributo particolare. Il Boca Juniors, ex squadra di Diego Armando Maradona, ha esaltato gli azzurri per la conquista del terzo scudetto della storia partenopea che è tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni.

SCUDETTO NAPOLI: IL TRIBUTO DEI TIFOSI DEL BOCA JUNIORS

Dopo una lunga attesa durata circa trent’anni, il Napoli ha finalmente messo il sigillo sul campionato battendo l’Udinese. Questo traguardo è stato meritato grazie ad una cavalcata memorabile che rimarrà negli annali del calcio per la bellezza del gioco espresso. Il delirio è esploso non solo nella città partenopea, ma anche dall’altra parte del mondo, in Argentina, dove il tricolore degli azzurri è stato celebrato con entusiasmo.

In particolare i tifosi del Boca Juniors hanno voluto omaggiare la squadra italiana attraverso i propri canali social, rendendo omaggio alla simbologia di Maradona che ha legato per sempre il suo nome sia al Napoli che al Boca. Uno striscione con su scritto: “Napoli, chi ama non dimentica”, insieme al volto del celebre Diego Armando Maradona.

Di seguito il video:

Questo tributo dimostra ancora una volta quanto lo sport possa unire i popoli, superando le differenze geografiche e culturali.