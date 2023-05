Lo juventino Chirico: “La Procura ha aiutato il Napoli per lo scudetto”

Marcello Chirico, giornalista juventino, lancia frecciate al Napoli dopo la vittoria dello scudetto, mettendo in discussione l’acquisto di Osimhen e il coinvolgimento della Procura.

CALCIO NAPOLI. Marcello Chirico, giornalista noto per la sua fede juventina, non si è risparmiato nel lanciare alcune frecciate al Napoli dopo la vittoria del terzo scudetto della storia del club partenopeo.

Pur riconoscendo i meriti sportivi del Napoli, che ha dominato il campionato con distacchi importanti dalle altre squadre e ottenendo il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, Chirico mette in discussione il ruolo della Procura nella vicenda dell’acquisto di Victor Osimhen dal Lille.

Chirico: “scudetto Napoli, l’aiutino della Procura per l’affare Osimhen”.

Il giornalista si sofferma sul fatto che tre giocatori della Primavera del Napoli, inseriti nell’affare e valutati complessivamente 30 milioni, non si siano mai trasferiti nel club francese.

Nell’articolo pubblicato su ilbianconero.com, Chirico afferma: “Al procuratore federale, e magari pure agli amici magistrati del tribunale partenopeo, Il napoli dovrà però in futuro (quando si degneranno di approfondire il caso) spiegare bene com’è avvenuto l’acquisto di Osimhen dal Lille, considerando che 3 giocatori della primavera del Napoli, inseriti nell’affare e valutati complessivamente 30 milioni, non traslocarono mai nel club transalpino.

A Napoli fanno spallucce e festeggiano, il tempo (forse) chiarirà. Nessuno vuole rovinargli la festa, a cominciare proprio dalle Procure“. Questa provocazione, che mette in luce il sospetto di irregolarità nell’acquisto di Osimhen, non ha mancato di suscitare reazioni e dibattiti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Gli avvocati del Napoli hanno chiarito che l’affare Osimhen non rientra né nel falso in bilancio né nelle plusvalenze. Secondo la loro spiegazione, i tre calciatori inclusi nell’affare non si sono trasferiti in Francia solo per volere del Lille e non per volontà del club partenopeo. Pertanto, non ci sarebbe alcun illecito da parte del Napoli in questo caso.

Forse, Marcello Chirico farebbe bene a concentrarsi sui misfatti del club bianconero, che non riguardano solo le plusvalenze, ma anche questioni più complesse come l’affare stipendi e l’aggiotaggio. Invece di puntare il dito contro il Napoli, il giornalista potrebbe prestare maggiore attenzione alle vicende della sua squadra del cuore, la Juventus, che sta affrontato diverse cause nei tribunal.i.

Nel frattempo, Napoli e i suoi tifosi continuano a festeggiare la conquista dello scudetto, frutto di un’ottima stagione sportiva.