Scudetto Napoli, i complimenti ‘speciali’ di Benitez arrivano dritti nel cuore dei napoletani

Il Napoli conquista il terzo Scudetto della storia e riceva anche i complimenti ‘speciali’ dell’ex allenatore Rafa Benitez.

Il Napoli ha riportato il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni pareggiando sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena, grazie al gol di Victor Osimhen che ha letteralmente fatto esplodere tutta Napoli e i napoletani sparsi per il mondo. Anche Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha inviato un bellissimo messaggio di congratulazioni alla squadra partenopea per la conquista del loro terzo scudetto.

SCUDETTO NAPOLI: I COMPLIMENTI ‘SPECIALI’ DI RAFA BENITEZ

Rafa Benitez ha mantenuto un ottimo rapporto con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo aver vinto con la squadra campana una Supercoppa e una Coppa Italia. Il tecnico si è reso protagonista con un messaggio di congratulazioni pubblicato sui social con cui ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria del Napoli, inclusi il presidente, l’allenatore Spalletti, il direttore sportivo Giuntoli, i calciatori, il personale tecnico, i giornalisti e la tifoseria.

“Complimenti al Napoli! Al Presidente Aurelio de Laurentiis e a tutti i suoi collaboratori. A Spalletti, a Giuntoli, ai calciatori, agli staff (quelli visibili ed invisibili ma tutti egualmente importanti)”.

La tifoseria del Napoli ha dovuto aspettare a lungo per celebrare un altro scudetto, ma Benitez ha sottolineato la loro fedeltà e il loro incondizionato supporto alla squadra in ogni stadio.

“Complimenti a Tommaso Starace con il suo caffè speciale, ai giornalisti che seguono la squadra e a tutti coloro che hanno contribuito in ogni modo a questo meritato e straordinario successo. Complimenti alla tifoseria innamorata della propria squadra e che ha aspettato tanti anni per festeggiare di nuovo lo Scudetto ma che ha sempre sostenuto in modo incondizionato ed in ogni stadio la propria squadra del cuore, Complimenti a tutti! Lo avete meritato. Forza Napoli!”.

Il messaggio di Benitez è un tributo alla passione e alla dedizione della squadra e dei suoi sostenitori. Congratulazioni al Napoli per il loro meritato e straordinario successo.