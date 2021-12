Scotto: “Napoli attivo per Kumbulla. Casale e Viti, ecco la situazione”

Il Napoli cerca un difensore centrale per il mercato di gennaio, il club azzurro prova per Kumbulla, Sarr, Viti e Casale. Al momento sono questi i nomi del calciomercato del Napoli per quanto riguarda il difensore centrale. La società partenopea ha venduto Manolas all’Olympiacos e con Koulibaly in Coppa d’Africa deve cercare almeno un rinforzo in difesa.

Le ultime novità sul difensore del Napoli vengono date dal giornalista Giovanni Scotto, che in un post su twitter scrive: “Difesa, il Napoli farà un tentativo con la Roma per il prestito di Kumbulla con diritto di riscatto. Sarr è stato offerto ma non convince, Viti dell’Empoli e Casale del Verona scelte alternative. Per Gatti del Frosinone più probabile un arrivo in estate al posto di Jesus“.

In mattinata la pista Casale del Verona è stata lanciata con forza da Gazzetta dello Sport, ma anche Sarr del Chelsea rappresenta un’opportunità concreta. La situazione è più o meno la stessa di Kumbulla a Roma. Il difensore ex Verona chiede spazio perché con Mourinho non gioca quasi mai. Il tecnico portoghese ha pubblicamente bocciato le riserve giallorosse e quindi anche i rapporti non sono dei migliori. Il Napoli continua a monitorare il mercato per cercare di chiudere un’operazione il prima possibile.