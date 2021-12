Segna sempre Matador Cavani: Manchester impazzisce – VIDEO

Edinson Cavani ancora in gol con il Manchester United, questa volta l’uruguaiano ha firmato la rete del pareggio col Newcastle. Lo United chiude la sua ultima trasferta dell’anno al St Jame’s Park portando a casa un punto e deve ringraziare quel cannibale del Matador Cavani. Un attaccante che a 34 anni non smette ancora di avere una fame incredibile di gol. Il gol di Saint-Maximin al 7′ fa scattare l’allarme per il Manchester United, che soffre moltissimo e resta a galla soprattutto grazie a delle super parate di De Gea.

Cristiano Ronaldo non brilla, ma a salvare la partita ci pensa sempre Cavani. L’uruguaiano entra ad inizio ripresa e firma la rete del pareggio al minuto 71 contro la squadra dello sceicco Bin Salman. Il Manchester United pensa alla cessione di Cavani, che chiede più spazio, eppure è sempre lui a togliere le castagne dal fuoco. Cavani piace a tantissimi club in Europa, si parla del Barcellona come destinazione per Cavani durante il mercato di gennaio. L’uruguaiano chiede una squadra dove poter giocare con continuità, anche perché continua ad avere una voglia matta di segnare. In questa stagione con il Manchester United ha collezionato solo 9 presenze e 2 gol, perché con la presenza di Cristiano Ronaldo il suo ruolo in squadra è stato messo in secondo piano.