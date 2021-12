Il Napoli non darà il via libera a Koulibaly per la Coppa d’Africa

Il Napoli si opporrà alla partenza di Kalidou Koulibaly per la Coppa d’Africa. Il medico sociale Canonico non darà i via libera. Ad anticipare la decisione della società partenopea è Tuttosport. La competizione continentale africana comincia il 9 gennaio ed il Napoli perderà Anguissa, Osimhen e Koulibaly. Per quanto riguarda il difensore senegalese la società non darà il parare positivo alla sua partenza. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Il difensore senegalese non gioca in campionato dall’1 dicembre, quando col Sassuolo si procurò uno stiramento al flessore non guarito ancora del tutto. Il medico sociale Raffaele Canonico non darà parere positivo alla sua partenza per la Coppa d’Africa, poi sarà responsabilità del Senegal decidere se utilizzarlo ugualmente il 10

gennaio contro lo Zimbabwe“.

Il Napoli comunque già da tempo sta facendo a meno di Koulibaly, ecco perché si parla con insistenza dell’acquisto di un altro difensore. In mattinata è spuntata la pista italiana che porta a Casale del Verona, con Gazzetta dello Sport che parla di quotazione in netto rialzo. Un’ottima occasione è anche Sarr del Chelsea, perché si può liberare in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli segue anche un terzino sinistro, ma deve fare i conti anche con il possibile addio di Lorenzo Insigne. Il Toronto lo cerca e non è del tutto escluso un suo addio a gennaio.