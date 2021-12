CORSPORT – Osimhen controllo decisivo: rischio nuova operazione chirurgica

Victor Osimhen dovrà sottoporsi ad un ultimo controllo a Napoli prima di poter tornare in campo, il parere dei medici sarà decisivo. Il giocatore vuole tornare in campo il prima possibile, dal suo entourage fanno sapere che Osimhen non vede l’ora di tornare a giocare, ma bisogna andarci con i piedi di piombo. L’operazione subita da Osimhen è stata molto delicata, l’attaccante ha addirittura rischiato di terminare la carriera. Intanto la Nazionale lo ha convocato per la Coppa d’Africa, mentre il Napoli non potrà averlo per la Juventus, nonostante il tentativo compiuto negli ultimi giorni.

Osimhen: nuova tac di controllo

A questo punto il destino di Osimhen è segnato, andrà in Coppa d’Africa, ma prima dovrà sottoporsi ad una nuova visita di controllo. Il giocatore tornerà dalla Nigeria per effettuare il consulto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La precedente a cui è stato sottoposto, datata 9 dicembre, confermava grandi miglioramenti ma non il recupero completo”.

“L’ultimo controllo è andato in scena mercoledì scorso, prima della partenza per le vacanze di Natale in Nigeria: se una settimana fa avesse preso una gomitata sul volto, sulla parte interessata, avrebbe rischiato grosso. Nonostante la mascherina protettiva: non è mica un casco da football americano”.

Insomma bisogna stare attenti anche perché “se il callo osseo non risulterà ben consolidato, potrebbe rimediare anche un’emorragia, oltre a una nuova frattura e a un nuovo intervento”.