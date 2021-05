Sconcerti: “Grande Napoli, ottimo quinto posto, ma fatto un grade. Ora serve Buffon”

Il Napoli non ha conquistato la Champions League ma arrivano comunque i complimenti di Mario Sconcerti. Il giornalista ai microfoni di Canale 21 dice: “Sinceramente credo che il quinto posto del Napoli sia un ottimo risultato, faccio un plauso alla squadra. Non è riuscito ad arrivare in Champions League per un solo punto. I tifosi al Napoli mancano tanto è da tempo che non ci sono, questo periodo di pandemia ha fortemente condizionato tutto“.

Secondo Sconcerti il Napoli ha comunque fatto un grande errore, ovvero quello di “non andare a giocare a Torino con la Juventus ad inizio stagione. Per me il Napoli era tra le prime quattro. Mercato? Il Napoli ha bisogno di Scamacca al posto di Petagna, De Paul, Emerson Palmieri e uno alla Buffon, magari De Laurentiis potrebbe prendere proprio Buffon che lascia la Juventus“.