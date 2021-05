Bargiggia annuncia: “La Juventus vuole Allegri, ecco quando vorrebbe annunciarlo”

Paolo Bargiggia fa sapere che Massimiliano Allegri può allenare la Juventus nella stagione 2021/22. Secondo l’esperto di mercato tutto è ancora possibile. A quanto pare la Juve vuole esonerare Andrea Pirlo nonostante la conquista di Supercoppa, Coppa Italia e qualificazione alla prossima Champions League. In un tweet Bargiggia fa sapere che i piani della Juventus sono quelli di arrivare ad Allegri e c’è la volontà da parte del club bianconero di annunciarlo giovedì prossimo, anche se non c’è ancora niente di ufficiale.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky anche il Napoli sta ancora trattando Massimiliano Allegri, anche perché la trattativa con Conceicao non è ancora chiusa. Il club azzurro da tempo sta corteggiando l’allenatore livornese. In ogni caso Aurelio De Laurentiis sta sondando più piste per la panchina del Napoli.