Conceicao al Napoli, Sky frena: “Non è ancora fatta, i dettagli. C’è una certezza”

Nuovo allenatore Napoli, frenata Sky per Sergio Conceicao. Secondo Massimo Ugolini, giornalista dell’emittente satellitare la chiusura non c’è ancora stata. Corriere dello Sport e Ansa hanno lanciato e confermato l’interesse concreto da parte del club partenopeo per il tecnico portoghese, ma non c’è ancora niente di definito secondo Sky. Ugolini fa sapere che al momento per il “Napoli restano ancora in piedi le piste che portano a Spalletti e Allegri, profili che piacciono molto a De Laurentiis e che sono già stati già contattati“. Secondo quanto riferito da Sky, Conceicao prima di accettare Napoli parlerà con il Porto. Il club portoghese, con cui ha vinto 2 scudetti ed una Supercoppa, vuole tenerlo sulla panchina dei Dragoes.

Allenatore Napoli: tutte le opzioni

Intanto il Napoli tiene aperte più piste per il nuovo allenatore, anche se si è parlato pure di un arrivo in Italia di Conceicao. Da Sky danno una certezza: “Il Napoli sceglierà il nuovo allenatore entro questa settimana. Sappiamo con assoluto sicurezza che Conceicao si incontrerà con il presidente del Porto e poi deciderà“. Ecco perché De Laurentiis vaglia anche altre ipotesi: