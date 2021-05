Galtier: “Anche il Napoli mi cerca, valuterò varie proposte”

Il Napoli sta seguendo Christophe Galtier a confermarlo è lo stesso tecnico francese a Rmc. L’allenatore ha appena vinto la Ligue 1 battendo il Psg degli sceicchi. Nei giorni scorsi si è fatto con insistenza il nome di Galtier per il Napoli, ma molti scettici parlavano di una notizia quasi inventata. Ora lo stesso allenatore è uscito allo scoperto ed a Rmc ha confermato che la SSCN di Aurelio De Laurentiis è messa sulle sue tracce. Galtieri ha fatto sapere di aver parlato con il Lille, ma che in questo momento si è “ancora in periodo di festeggiamenti. Il futuro? Non ho ancora preso una decisione”. Galtier fa sapere che ci sono “Lione e Nizza, ma anche il Napoli è tra i club interessati. Mi piace allenare in Francia e sto riflettendo”.

In questo momento però il nome più attuale per il Napoli è Sergio Conceicao. La notizia è stata lanciata da Corriere dello Sport e confermata da Ansa. Il tecnico portoghese addirittura dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in Italia per firmare il suo contratto con il club azzurro. L’apertura di Galtier al Napoli lascia un punto interrogativo sulla vicenda, un alone di mistero, anche se Conceicao sembra orientato verso la panchina azzurra.