Conceicao al Napoli, l’Ansa: “Superato Spalletti, in arrivo in Italia”

Sergio Conceicao nuovo allenatore del Napoli. Anche l’Ansa conferma l’arrivo del tecnico portoghese sulla panchina azzurra. La notizia era stata lanciata in anteprima dal Corriere dello Sport, ma nelle ultime ore ha trovato sempre più riscontri. Ecco quanto scrive l’Ansa: “Conceicao avrebbe superato allo sprint la concorrenza di Luciano Spalletti e potrebbe essere presentato a breve dal presidente De Laurentiis che, secondo fonti interne al club, nel giro di due-tre giorni è pronto a lanciare il nuovo corso del dopo-Gattuso”.

Conceicao chiude col Porto: va al Napoli

Conceicao ha vinto due scudetti col Porto, club portoghese che avrebbe voluto trattenerlo sulla panchina dei Dragoes. Ma l’allenatore sembra aver scelto di cambiare e di fare il grande salto in Serie A alla guida del Napoli di Aurelio De Laurentiis che ieri ha liquidato Gennaro Gattuso. Su Conceicao al Napoli, l’Ansa sottolinea: “Conceicao ha chiuso in questi giorni la sua avventura di quattro anni sulla panchina del Porto con cui ha vinto due titoli portoghesi e due Coppe nazionali. De Laurentiis ha ufficializzato ieri sera con un tweet, dopo il pari con il Verona che ha chiuso la porta della Champions League, l’addio a Rino Gattuso”. Si attende l’ufficialità che dovrebbe arrivare con lo sbarco dell’allenatore in Italia.