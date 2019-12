Lozano all’Everton di Ancelotti? L’editorialista del corriere della sera Mario Sconcerti parla del possibile passaggio in Premier league del Chucky, e fa un paragone con simone Verdi

L’editorialista del Corriere della sera Mario Sconcerti, ai microfoni di radio Marte ha lanciato un’idea di mercato, che vede coinvolti, Ancelotti, Lozano e L’Everton:

“Carlo Ancelotti si riporterà Hirving Lozano all’Everton? Nel tentativo di avere un’ala di fantasia, il Napoli negli ultimi anni aveva già preso Simone Verdi, che però ha avuto sempre infortuni importanti e non è stato fortunato sul piano fisico.

A Torino sta giocando e sta andando bene. Lozano, invece, non può essere questo che stiamo osservando oggi: prima o poi, verrà fuori. Il messicano è un contropiedista, un’ala. E gioca meglio sulla parte mancina del campo.

A Napoli, purtroppo, non è mai sembrato adatto perché il Napoli stesso non ha mai giocato in contropiede. Così facendo, lo asfissia, e la squadra è la prima a pressare Lozano.

Alle volte sul mercato prendi quello che puoi prendere e non quello che vuoi prendere davvero. Ancelotti ha fatto una buona carriera e nessuno lo mette in dubbio, ma è giusto che provi a vincere da un’altra parte“.

Sconcerti ha anche fatto la sua personale classifica sui Top e flop del 2019 del Napoli:

“Il miglior giocatore è senza dubbio Di Lorenzo, mentre Insigne è il peggiore. Lozano non ha fatto bene, ma non ha i numeri di Insigne, da cui mi aspettavo molto di più.

Gattuso è una persona seria e coprirà tutti i guai del Napoli perché sa bene dove mettere le mani. Probabilmente non torneranno i vecchi risultati, ma riporterà il Napoli di certo di nuovo nel campionato.

Giuntoli ha fatto un buon lavoro con le possibilità economiche del Napoli. Che poi non possa mai parlare mi sembra eccessivo, ma fa parte della politica imposta da De Laurentiis, ma non criticherei l’operato del ds che mi sembra di primo livello“.

Le parole di Sconcerti sul possibile passaggio di Lozano all’Everton di Ancelotti, per il momento restano nell’orbita della pura considerazione personale. Nei prossimi giorni se ne saprà di più e vedremo se l’affare resta una suggestione di mercato oppure no.