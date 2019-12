Record di presenze per Callejon. Dal 2010 al 2019 lo spagnolo di Motril guida la classifica nei top 5 campionati europei.

José Callejón è il giocatore con più presenze nella decade dal 2010 al 2019. Dietro di lui star del calibro di Messi, Hazard e Griezmann.

Secondo quanto rivelano i dati ‘Opta’, Callejon segna un nuovo record, è il giocatore con più presenze nella decade nei top 5 campionati europei.

Il 2020 è alle porte e con lui anche la chiusura della decade degli anni ’10. 10 anni di calcio, dal 2010 al 2019, segnati dal dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo. Ma in quanto a presenze, Callejon segna un record irraggiungibile anche per loro.

José Callejón, che chiuderà l’anno battendo un nuovo record essendo arrivato a 351 presenze. Ha iniziato la decade da titolare all’Espanyol, prima di vivere un paio di stagioni da seconda linea nel Real Madrid. Poi lo sbarco a Napoli nell’estate 2013: nelle prime 6 stagioni (e mezza, considerando quella in corso) ha saltato soltanto 7 partite di campionato.

Al secondo posto si piazza Eden Hazard, che si è fermato a 348. Nell’ultimo mese è stato ai box a causa di un infortunio al piede: questo problema lo ha costretto a saltare le ultime 5 partite col Real Madrid. Rinunciando così anche a questo piccolo primato.

Al terzo posto Leo Messi, che come Hazard e Callejón non è mai andato sotto le 30 presenze stagionali nella Liga con il Barcellona. Quarto è invece il suo compagno d’attacco Antoine Griezmann: tra Real Sociedad, Atlético Madrid e Barcellona ha toccato quota 338 presenze nella decade.