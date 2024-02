Scandalo Sanremo 2024, En3rix: “Geolier primo solo grazie al televoto dei napoletani”

Scandalo a Sanremo 2024: En3rix accusa il televoto napoletano per il successo di Geolier, poi la replica di Er Faina.

Nella notte di Controcalcio su Twitch, il Festival di Sanremo ha preso una piega inattesa con uno scontro verbale tra En3rix e Damiano Er Faina riguardo al primato di Geolier dopo la seconda serata. La discussione si è rivelata intensa, alimentando le fiamme di un presunto scandalo che coinvolge il televoto e l’influenza dei napoletani nella classifica.

Durante la diretta, En3rix ha lanciato accuse pesanti, sostenendo che il primo posto di Geolier è stato ottenuto grazie a un massiccio televoto proveniente dalla Campania. “Il giorno prima Geolier era fuori dai primi cinque nella classifica della stampa. Poi nella seconda serata è stato ribaltato tutto da tre ca**o di milioni di napoletani la cui unica ragione di vita è far vincere un ragazzo solo perché canta in napoletano e va in giro con la tuta del Napoli,” ha dichiarato l’influencer e tiktoker.

En3rix ha continuato la sua accusa, sottolineando il presunto campanilismo dei napoletani e accusandoli di zittire chiunque dissentisse. Ha aggiunto: “Se ci fosse stato un cantante con la tuta della Roma con una canzone romana, i 5 milioni di Roma non l’avrebbero ca**to di striscio e avrebbe vinto la canzone migliore.”

En3rix ha rincarato la dose: “I napoletani continuano ad accusare gli altri di essere razzisti nei loro confronti”.

Damiano Er Faina ha reagito con fermezza, interrompendo En3rix e definendo le sue dichiarazioni come disinformazione. “Mi dissocio, statti zitto,” ha dichiarato Er Faina, sottolineando che il sostegno a Geolier non era limitato solo a Napoli, ma coinvolgeva anche radio e altre regioni d’Italia, inclusa la sua: “Stai facendo disinformazione, stai dicendo ca**te. Lo hanno votato anche le radio e in altre parti d’Italia. Che ne sai tu che lo hanno votato solo a Napoli? L’ho votato anch’io”.