Pioli successore di Mazzarri, il rossonero è la bestia nera di Walter

Milan-Napoli vedrà contrapposti Pioli e Mazzarri, con il rossonero bestia nera dell’azzurro: 6 vittorie a 2 nei precedenti, ipotesi futuro in azzurro.

MILANO – Milan-Napoli non sarà solo la sfida tra due grandi squadre, ma anche quella tra i due allenatori Stefano Pioli e Walter Mazzarri. Un dualismo che vede il tecnico rossonero nettamente in vantaggio.

Nei precedenti tra i due, come riporta il Corriere dello Sport, Pioli ha ottenuto ben 6 vittorie contro le sole 2 di Mazzarri, con 4 pareggi a completare il bilancio. Un ruolino che rende l’attuale mister del Milan una vera e propria bestia nera per il collega azzurro.

La sfida di San Siro assume quindi anche i contorni di un duello personale, con Mazzarri a caccia di un successo per “vendicare” le tante sconfitte subite da Pioli in carriera. Ma il match di domenica può essere anche uno sguardo sul futuro: Pioli è stato accostato alla panchina del Napoli come eventuale sostituto di Mazzarri, in scadenza a giugno.