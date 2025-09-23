“Sarai sempre nei nostri cuori”: messaggio straziante di De Laurentiis | Commozione in tutta Napoli
Il presidente del Napoli ha sicuramente un carattere particolare, ma è un uomo di grande cuore, lo ha sempre dimostrato.
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è spesso ricordato per la sua determinazione e visione imprenditoriale, ma chi lo conosce bene sa che possiede anche un grande cuore. La sua passione per il calcio non si limita ai risultati sul campo: dietro ogni scelta di mercato o investimento c’è una sincera attenzione al benessere dei giocatori, dello staff e della comunità che ruota attorno al club.
Il presidente non esita a sostenere chi lavora con lui, sia nei momenti di difficoltà sia nelle sfide quotidiane. Questo lato umano emerge soprattutto nei rapporti con i giocatori, a cui cerca di offrire non solo opportunità professionali, ma anche una guida morale e un supporto concreto nella gestione della vita fuori dal campo. De Laurentiis crede nel valore della famiglia, del rispetto reciproco e della responsabilità sociale.
Oltre al mondo del calcio, il suo cuore si manifesta in iniziative di solidarietà e sostegno alla città di Napoli e al territorio campano. Spesso si impegna in progetti culturali, sportivi e sociali che hanno lo scopo di migliorare la vita delle persone, valorizzando giovani talenti e offrendo occasioni di crescita a chi è meno fortunato.
Questo equilibrio tra rigore professionale e sensibilità personale rende De Laurentiis un leader unico. Non si limita a gestire una squadra, ma coltiva relazioni autentiche e costruisce un ambiente dove la competizione sportiva convive con valori di lealtà, generosità e passione condivisa. Il suo grande cuore è la vera forza che sostiene ogni sua impresa.
Il pensiero di De Laurentiis a Ghoulam
Aurelio De Laurentiis ha voluto rivolgere un pensiero affettuoso a Faouzi Ghoulam, intervenendo a Sky Sport. Il presidente del Napoli ha ricordato l’infortunio del 1° novembre 2017, un episodio che segnò profondamente la carriera del giocatore e che ne limitò le potenzialità.
“In quel momento eri il più forte d’Europa”, ha sottolineato De Laurentiis, evidenziando quanto il talento di Ghoulam fosse ammirato e apprezzato non solo dalla società, ma anche dai tifosi.
Un legame che dura nel tempo
Il numero uno del club partenopeo ha ribadito il valore umano e sportivo del calciatore, sottolineando come il suo ricordo resti vivo nei cuori di milioni di appassionati. “Tu meriti di essere continuamente celebrato. Non ti abbiamo dimenticato”, ha dichiarato, aggiungendo un caloroso invito: “Che tu sia sempre il benvenuto in casa Napoli”.
Queste parole evidenziano il legame speciale tra la società e chi ha contribuito a scrivere pagine importanti della sua storia. L’affetto di De Laurentiis e dei tifosi dimostra come il club non dimentichi chi, pur lontano dai campi per motivi sfortunati, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.