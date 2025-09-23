23 Settembre 2025

Napoli-Pisa, Capuano polemico sugli arbitri: «Mancano due rigori agli ospiti»

redazione 23 Settembre 2025
disdette dazn sky

Giovanni Capuano su Panorama commenta via X la direzione arbitrale e sottolinea l’atteggiamento di Gilardino: «Un signor allenatore, zero alibi».

Le polemiche arbitrali non si spengono dopo il 3-2 del Napoli contro il Pisa. Attraverso alcuni post pubblicati sul suo profilo X, Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha contestato la gestione della partita, evidenziando due rigori non concessi alla formazione toscana.

«Il pasticcio del rigore non dato al Pisa chiude per questa stagione la questione dei retro pensieri di Conte. Siamo d’accordo?», ha scritto Capuano su Panorama via social.

Il cronista ha poi sottolineato l’atteggiamento dell’allenatore del Pisa: «Gilardino: “Non mi piace parlare degli episodi”. E la chiude qui. Mancano due rigori al suo Pisa, ma si conferma un signor allenatore. Zero alibi ai giocatori».

Un commento che, come rimarca ancora Panorama, mette in risalto la differenza tra la gestione arbitrale discussa e la compostezza di Gilardino, capace di evitare polemiche e di tenere alta la concentrazione della squadra.

Capuano, nel suo intervento rilanciato da Panorama, non ha dunque risparmiato critiche alla direzione di gara, ma ha ribadito il rispetto per l’atteggiamento di Gilardino: un allenatore che preferisce non fornire alibi ai propri giocatori nonostante episodi contestati.

Altro

Capello frecciata sul Napoli e Anguissa: "Ma cosa vuoi dire?"

Napoli capolista, Milan all’inseguimento: Capello indica gli equilibri della Serie A

redazione 23 Settembre 2025
vieri osimhen hojlund

Vieri sicuro: «Napoli-Pisa finisce 3-0»

redazione 22 Settembre 2025
fabio-caressa-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Caressa: «Napoli impressionante a Firenze. Conte straordinario, Hojlund un mix tra Lukaku e Osimhen»

redazione 18 Settembre 2025
Schwoch: "Napoli, mia moglie non voleva più andarsene"

Schwoch: «Napoli internazionale, con Buongiorno si può giocare a tre. Ma Lucca non mi convince»

redazione 16 Settembre 2025
Tudor

Juventus, Tudor dopo il 4-3 all’Inter: «Vinto contro la squadra migliore della serie A»

redazione 15 Settembre 2025
Lookman

Corriere dello Sport: “Ademola Lookman rompe con l’Atalanta. Rilancio Napoli?”

redazione 2 Agosto 2025

Ultimissime

disdette dazn sky

Napoli-Pisa, Capuano polemico sugli arbitri: «Mancano due rigori agli ospiti»

redazione 23 Settembre 2025
De Laurentiis

“Sarai sempre nei nostri cuori”: messaggio straziante di De Laurentiis | Commozione in tutta Napoli

Marco Fanfani 23 Settembre 2025
Capello frecciata sul Napoli e Anguissa: "Ma cosa vuoi dire?"

Napoli capolista, Milan all’inseguimento: Capello indica gli equilibri della Serie A

redazione 23 Settembre 2025
Gasperini

QUESTA È VIOLENZA SESSUALE: Gasperini convocato in Tribunale | Il carcere non glielo toglie nessuno

Marco Fanfani 23 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-23 064527

Napoli-Pisa 3-2, gli highlights: gol, emozioni e brividi fino al 96’

redazione 23 Settembre 2025