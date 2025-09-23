Napoli-Pisa, Capuano polemico sugli arbitri: «Mancano due rigori agli ospiti»
Giovanni Capuano su Panorama commenta via X la direzione arbitrale e sottolinea l’atteggiamento di Gilardino: «Un signor allenatore, zero alibi».
Le polemiche arbitrali non si spengono dopo il 3-2 del Napoli contro il Pisa. Attraverso alcuni post pubblicati sul suo profilo X, Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha contestato la gestione della partita, evidenziando due rigori non concessi alla formazione toscana.
«Il pasticcio del rigore non dato al Pisa chiude per questa stagione la questione dei retro pensieri di Conte. Siamo d’accordo?», ha scritto Capuano su Panorama via social.
Il cronista ha poi sottolineato l’atteggiamento dell’allenatore del Pisa: «Gilardino: “Non mi piace parlare degli episodi”. E la chiude qui. Mancano due rigori al suo Pisa, ma si conferma un signor allenatore. Zero alibi ai giocatori».
Un commento che, come rimarca ancora Panorama, mette in risalto la differenza tra la gestione arbitrale discussa e la compostezza di Gilardino, capace di evitare polemiche e di tenere alta la concentrazione della squadra.
Capuano, nel suo intervento rilanciato da Panorama, non ha dunque risparmiato critiche alla direzione di gara, ma ha ribadito il rispetto per l’atteggiamento di Gilardino: un allenatore che preferisce non fornire alibi ai propri giocatori nonostante episodi contestati.