13 Settembre 2025

Sanzioni fuori dal normale: BASTONATA PER IL NAPOLI | I tifosi piangono davanti al Maradona

Marco Fanfani 13 Settembre 2025
Tifosi Napoli

Tifosi Napoli - fonte lapresse - napolipiu.com

Sono tempi duri per i tifosi di calcio. Le regole si fanno sempre più stringenti e le sanzioni sono pesanti.

Negli ultimi anni le regole per i tifosi di calcio sono diventate sempre più rigide, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine negli stadi. L’accesso agli impianti è controllato da sistemi di biglietteria nominativa, tornelli elettronici e spesso anche da verifiche d’identità. In molti paesi europei, inclusa l’Italia, la tessera del tifoso è diventata uno strumento indispensabile per seguire la propria squadra in trasferta.

Le restrizioni non riguardano solo l’ingresso allo stadio, ma anche il comportamento sugli spalti. Sono vietati fumogeni, striscioni non autorizzati, cori discriminatori o atteggiamenti violenti. Le sanzioni possono essere pesanti: dalle multe fino al Daspo, il divieto di assistere a manifestazioni sportive per un periodo che può arrivare a diversi anni. Questo ha portato a un controllo sempre più serrato, con le forze dell’ordine pronte a intervenire in caso di episodi a rischio.

Le regole, tuttavia, non sempre vengono accolte con favore dai tifosi. Molti ritengono che le misure siano eccessive e limitino la spontaneità del tifo. La coreografia, i cori e le manifestazioni di passione sono parte integrante del calcio, e i controlli stringenti rischiano di spegnere l’atmosfera che rende unico lo spettacolo sugli spalti.

La sfida per le istituzioni sportive è trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà. Un ambiente sereno e privo di violenza è fondamentale, ma allo stesso tempo è necessario preservare la componente emozionale del tifo. Senza il calore dei tifosi, il calcio perderebbe gran parte della sua anima.

Trasferta blindata per i tifosi azzurri

Saranno soltanto 300 i tifosi del Napoli ammessi al Franchi di Firenze per la gara del 13 settembre 2025. La decisione è arrivata dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che ha limitato la vendita dei biglietti ai soli residenti in Campania iscritti al programma di fidelizzazione della SSC Napoli. I tagliandi, disponibili esclusivamente per il settore ospiti (Curva esterna CE1), sono in vendita dal 10 settembre fino alle 19 della vigilia.

Anche i tifosi della Fiorentina dovranno rispettare regole precise: per accedere agli altri settori servirà infatti la InViola Premium Card, con l’eccezione delle aree più esclusive come Tribuna Vip, d’Onore e Poltronissima. Misure restrittive pensate per garantire sicurezza, ma che hanno inevitabilmente alimentato polemiche.

Tifosi Napoli
Tifosi Napoli – fonte lapresse – napolipiu.com

La protesta degli ultras napoletani

La risposta della Curva non si è fatta attendere. I gruppi ultras del Napoli hanno annunciato che diserteranno la trasferta di Firenze, giudicando “inaccettabile partecipare a una vera e propria lotteria” per conquistare i pochi posti disponibili.

In un comunicato, i tifosi hanno denunciato scelte considerate discriminatorie e l’assenza di tutela da parte della società, accusata di restare in silenzio di fronte a decisioni che penalizzano la base del tifo organizzato. “A queste condizioni – concludono gli ultras – siamo noi a decidere di non essere presenti, per la nostra dignità e per il rispetto del movimento ultras”.

Altro

Comolli

Sei esonerato per colpa della… Juventus | Lite tra tecnico e società: ha causato tutto Comolli

Lorenzo Gulotta 13 Settembre 2025
bonaventura-lapresse-napolipiu.com

Ultima stagione della mia carriera, poi mi ritiro: Bonaventura ha firmato | Sarà l’arma in più per la salvezza

Lorenzo Gulotta 13 Settembre 2025
Sinner

Sinner sorride, trovata la ricetta per battere Alcaraz | Prima di Natale torna al 1° posto

Marco Fanfani 13 Settembre 2025
Italia

La Nazionale ha problemi, e la colpa è tutta della Juve | Comolli-Gravina ai ferri corti

Marco Fanfani 12 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (8)

Sono ko anche per la Champions: infortunio importante per un titolare | Salta Manchester City-Napoli

Marco Fanfani 12 Settembre 2025
palladino-lapresse-napolipiu.com

O ci rialziamo o perdi il posto: avvisaglie dalla società, un tecnico rischia grosso | Palladino in preallerta

Lorenzo Gulotta 12 Settembre 2025

Ultimissime

Tifosi Napoli

Sanzioni fuori dal normale: BASTONATA PER IL NAPOLI | I tifosi piangono davanti al Maradona

Marco Fanfani 13 Settembre 2025
Comolli

Sei esonerato per colpa della… Juventus | Lite tra tecnico e società: ha causato tutto Comolli

Lorenzo Gulotta 13 Settembre 2025
bonaventura-lapresse-napolipiu.com

Ultima stagione della mia carriera, poi mi ritiro: Bonaventura ha firmato | Sarà l’arma in più per la salvezza

Lorenzo Gulotta 13 Settembre 2025
Sinner

Sinner sorride, trovata la ricetta per battere Alcaraz | Prima di Natale torna al 1° posto

Marco Fanfani 13 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-13 072956

Corriere dello Sport: “Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni”

redazione 13 Settembre 2025