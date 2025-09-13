Clamoroso Juventus: il calciatore ha perso l’autobus | La società lo mette fuori rosa
Le squadre di calcio hanno regole molto ferree. I ritardi sono poco tollerati, a costo di prendere decisione drastiche.
Nel calcio professionistico la puntualità è considerata un valore imprescindibile. Presentarsi in ritardo a un allenamento, a una riunione tecnica o a una convocazione non è soltanto una mancanza di rispetto verso l’allenatore e i compagni, ma trasmette anche un segnale di scarso impegno. Una squadra si fonda sulla disciplina collettiva e la gestione dei tempi diventa parte integrante della preparazione.
Gli allenatori insistono molto su questo aspetto perché i ritardi rischiano di compromettere la qualità del lavoro quotidiano. Anche pochi minuti possono alterare la pianificazione di una sessione di allenamento o di una riunione tattica, rallentando il gruppo e riducendo l’efficacia del lavoro programmato. Per questo i club fissano regole chiare e prevedono sanzioni per chi non le rispetta.
In molti spogliatoi esiste un vero e proprio codice interno: le multe sono frequenti, ma spesso si utilizzano anche metodi più simbolici, come incarichi extra o “penitenze” stabilite dal gruppo. L’obiettivo non è soltanto punire, ma soprattutto ribadire l’importanza della puntualità come responsabilità condivisa. In questo modo si rafforza lo spirito di squadra e si trasmette un messaggio chiaro: nessuno è al di sopra delle regole.
Alla fine, rispettare gli orari diventa sinonimo di professionalità. Una squadra vincente non si costruisce solo con talento e tattica, ma anche con disciplina, dedizione e attenzione ai dettagli. La puntualità è uno di quei dettagli che fanno la differenza, perché dimostra serietà e rispetto reciproco, qualità indispensabili per affrontare una stagione lunga e competitiva.
Una notte movimentata con Vidal
L’ex compagno racconta un aneddoto curioso legato ad Arturo Vidal. Durante una tournée in America, Antonio Conte concesse una serata libera alla squadra, fissando il rientro all’una di notte. Poco dopo, però, Giorgio Chiellini informò i compagni che il tecnico aveva dato il via libera per restare fuori più a lungo. La serata si allungò e l’indomani, all’allenamento, Vidal non si presentò all’orario stabilito.
Conte andò su tutte le furie: nello spogliatoio rimproverò duramente i giocatori e li sottopose a una sessione di corsa estenuante. Sorprendentemente, Vidal fu il più attivo e disciplinato, correndo instancabile “come un soldatino cileno”, davanti a tutti. L’episodio resta un ricordo divertente, ma anche una testimonianza della forza di carattere del centrocampista.
Il compagno più forte: Andrea Pirlo
Alla domanda su chi sia stato il miglior giocatore con cui abbia condiviso il campo, la risposta è stata immediata: Andrea Pirlo. Più che un semplice compagno di squadra, Pirlo è stato anche coinquilino durante i ritiri, con cui ha stretto un rapporto speciale.
Il talento e la visione di gioco di Pirlo hanno lasciato un segno profondo non solo nelle partite, ma anche nelle persone con cui ha condiviso lo spogliatoio. Un campione ammirato da tutti e ricordato con grande affetto, dentro e fuori dal campo.