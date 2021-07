Ufficiale Jadon Sancho passa al Manchester United dal Borussia Dortmund. Il giocatore è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il club inglese. Ecco il comunicato diramato dal club tedesco: “Il giocatore Jadon Sancho si sta per trasferire dal Borussia Dortmund al Manchester United Football Club. Entrambi i club e il calciatore hanno raggiunto oggi un accordo. Se il trasferimento sarà realizzato, il Manchester United pagherà al BVB 85 milioni di euro come parte fissa. L’elaborazione formale del trasferimento è inoltre subordinata al completamento con successo di tutti i test e degli esami medici necessari”.

Il trasferimento di Jadon Sancho al Manchester United fa salire più di un dubbio sulle possibilità di acquisto di alcuni club. La società inglese aveva fondato la Superlega perché piena di debiti e perché sarebbe stata la soluzioni alla crisi del calcio. Nonostante passivo in bilancio il Manchester United non ha lesinato sul mercato ed ha puntato uno dei giovani più forti che ci sono sul palcoscenico europeo. Gli 85 milioni di euro spesi per Sancho devono veramente far riflettere sulla deriva del calcio moderno. Stesso discorso si può fare per la Juventus che pensa di comprare Locatelli per oltre 40 milioni di euro ed oggi ha dovuto ripianare immettendo liquidità per 400 milioni di euro grazie alla forza economica di Exor.