Rai: “Emerson Palmieri il Napoli può lavorare all’acquisto, cifre al ribasso”

Il Napoli prova a prendere Emerson Palmieri dal Chelsea. Secondo Ciro Venerato della Rai il calciatore piace al club azzurro che vanta ottimi rapporti con il nuovo agente del calciatore: “Pini Zahavi vede di buon occhio un trasferimento al Napoli del calciatore, lo vede come uno step importante per la carriere del suo nuovo assistito che per troppo tempo ha fatto panchina al Chelsea“. Il giocatore in questi anni ha giocato davvero pochissimo al Chelsea e cerca una squadra che possa dargli continuità. Il Napoli con Spalletti rappresenterebbe una buona occasione. Inoltre il club sta vendendo Mario Rui pronto a trasferirsi in Turchia.

Emerson Palmieri: prestito o cessione

In questo momento il problema per il Napoli di arrivare ad Emerson Palmieri è sicuramente quello della formula di acquisto. Ciro Venerato a Radio Goal fa il punto della situazione: “Ci sono tanti nodi ancora da sciogliere, il calciatore ha ancora un anno di contratto con il Chelsea che ha una opzione di rinnovo per il calciatore per un altro anno. Questo – aggiunge – favorirebbe il Napoli che vuole un prestito con diritto o obbligo di riscatto“. Ma si potrebbe lavorare anche ad un acquisto a titolo definitivo dato che le cifre per il cartellino di Emerson Palmieri vanno riviste al ribasso: “Si può prendere per 10-11 milioni di euro, il Napoli potrebbe avere questi soldi facendo qualche cessione minore“. Le cessioni potrebbero essere proprio quelle di Mario Rui o ad esempio Ospina, pronto a lasciare il club con il Napoli che ha già bloccato il portiere della Nazionale della Repubblica Ceca.