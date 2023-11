Salvione: " Ho una notizia su Garcia, De Laurentiis è stato chiaro, non sono chiacchiere da Bar"

Pasquale Salvione del Corriere dello Sport rivela le tensioni in casa Napoli e il futuro incerto di Garcia alla vigilia di Napoli-Empoli.

Notizie calcio Napoli – Ai microfoni di “1 Football Club”, Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha condiviso le sue opinioni sulle tensioni in casa Napoli e sul futuro dell’allenatore Rudi Garcia. Alla vigilia della partita Napoli-Empoli, le dichiarazioni di Salvione gettano luce sulle sfide interne e sulle aspettative per la squadra azzurra.

Garcia e la Scelta del Silenzio

Salvione ha aperto l’intervista discutendo la decisione di Garcia di non parlare alla vigilia della partita contro l’Empoli. Secondo Salvione, questa scelta potrebbe riflettere la tensione crescente tra l’allenatore e la stampa, nonché l’importanza cruciale della partita per il futuro di Garcia. “Se il Napoli non dovesse battere l’Empoli, la posizione di Garcia tornerebbe ad essere in discussione,” ha affermato Salvione.

De Laurentiis e il Futuro di Garcia

Il futuro di Garcia sembra essere un argomento di grande interesse per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Salvione ha sottolineato che De Laurentiis potrebbe essere in una fase di riflessione, considerando le sue scelte estive e le opzioni disponibili sul mercato. “L’unico nome che convinceva era quello di Antonio Conte,” ha detto Salvione, suggerendo che la mancanza di alternative valide potrebbe aver influenzato la decisione di mantenere Garcia.

Questioni Tattiche e Caratteriali

Parlando delle prestazioni del Napoli, Salvione ha evidenziato alcuni problemi tattici e di gestione della squadra. Ha criticato la mancanza di un gioco chiaro e di ruoli definiti, oltre alla gestione non ottimale della rosa. “Guardando giocare il Napoli, non si è mai avuto l’impressione di una squadra che possa avere un principio di gioco,” ha commentato Salvione.

L’Importanza della Partita Contro l’Empoli

Salvione ha concluso sottolineando che il risultato della partita contro l’Empoli sarà fondamentale per il futuro di Garcia. Una vittoria potrebbe rafforzare la sua posizione, mentre una sconfitta potrebbe accelerare la ricerca di una nuova soluzione da parte di De Laurentiis, Farioli, incluso un possibile ritorno di Antonio Conte.

