BoboTV: Dietro lo Scioglimento, l’Ombra della Juventus

Paolo Ziliani sullo scioglimento di BoboTV: l’influenza della Juventus e le nuove avventure di Adani, Cassano e Ventola.

Paolo Ziliani ha rivelato una clamorosa indiscrezione riguardante lo scioglimento di BoboTV, il popolare canale sportivo fondato da Christian Vieri. Secondo Ziliani, dietro la decisione di Vieri di sciogliere BoboTV e di allontanare figure come Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ci sarebbe l’influenza nascosta della Juventus.

La Teoria di Ziliani: Juventus e lo scioglimento della Bobo tv



Ziliani sostiene che la Juventus abbia giocato un ruolo chiave nella decisione di Vieri. “Se nell’orticello del calcio italiano decidi di dire quello che pensi, il sistema provvederà presto o tardi a emarginarti.

Proprio nei giorni in cui Massimiliano Allegri – con cui aveva avuto un acceso confronto, degenerato in diverbio, nel burrascoso finale di stagione juventina 2018-19 – era tornato a vestire i panni di allenatore della Juventus. Anche se nessuno lo ha mai detto. Adani venne messo alla porta da Sky perchè questi erano i desiderata della Real Casa; e Sky, che della Juventus fu addirittura sponsor di maglia (sic), non fece altro che mettersi sull’attenti e dire: obbedisco.

Adani non era gradito ad Allegri (quindi alla Juventus, quindi a Gedi, quindi a Exor) e Adani veniva messo alla porta. Con una telefonata. Senza tante cerimonie.detto apertamente, Adani venne messo alla porta perchè questi erano i desiderata della Real Casa; e Sky, che della Juventus fu addirittura sponsor di maglia (sic), non fece altro che mettersi sull’attenti e dire: obbedisco. Adani non era gradito ad Allegri (quindi alla Juventus, quindi a Gedi, quindi a Exor) e Adani veniva messo alla porta. Con una telefonata. Senza tante cerimonie”. Ha affermato il giornalista, suggerendo che la libertà di espressione nel calcio italiano sia sotto il controllo di poteri più grandi, in particolare la Juventus.

Il Caso Adani: Una Storia di Marginalizzazione

Lele Adani, noto per le sue opinioni forti e indipendenti, è stato precedentemente allontanato da Sky, secondo Ziliani, per desiderata della Juventus. Questa affermazione getta luce su un presunto sistema di potere e influenza nel mondo del calcio italiano, dove le opinioni critiche sono spesso messe a tacere.

BoboTV e la Svolta Verso il Calcio Istituzionale

BoboTV, una volta un canale di nicchia nel grande mondo del web, ha preso una svolta sorprendente quando Vieri ha annunciato di diventare partner della Serie A. Questo cambiamento ha sollevato domande sulla libertà editoriale del canale e sulle possibili pressioni esterne, in particolare da parte della Juventus.

“A stagione in corso. Sorprendendo tutti. Ad annunciarlo è stato la settimana scorsa Bobo Vieri, presentatosi solo all’appuntamento video: “Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV – ha detto -: ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi”. Così, laconicamente. Cos’è mai successo?, si erano chiesti tutti. Oggi finalmente lo si è capito.

Bobo Vieri, padrone di casa ma padrone – anche – del canale, con sommo sprezzo del pericolo ha deciso di diventare partner della serie A, E qui la domanda, come si dice, sorge spontanea: se Sky scaricò Adani dall’oggi al domani nell’estate del 2021 dopo il ritorno di Max Allegri alla Juventus, quante possibilità aveva il partigiano Lele Adani – e con lui gli scudieri Cassano e Ventola – di restare a bordo della Bobo Tv che decide, con un improvviso colpo di timone, di dirigersi verso le paludose e stagnanti acque del calcio istituzionale ammainando la bandiera dei pirati e issando la bandiera del Palazzo?”

Adani Rivela la Nuova Avventura con Ventola e Cassano

Nonostante lo scioglimento di BoboTV, Adani non si è arreso. Ha promesso di continuare a fornire contenuti genuini e indipendenti, lontani dalle influenze del sistema. “Dove saremo noi, ci saranno approfondimento, analisi, ricerca, passione,” ha dichiarato Adani, segnalando una nuova direzione per lui, Cassano e Ventola.

