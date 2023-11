Antonio Cassano Rivela i Motivi della Separazione da Bobo TV

Antonio Cassano parla della separazione dalla Bobo TV, sottolineando l’importanza dell’amicizia e della condivisione nelle decisioni.

Antonio Cassano, ex calciatore e volto noto della scena calcistica italiana, ha recentemente condiviso i dettagli della sua separazione da Bobo TV, un progetto che aveva avviato insieme a Christian Vieri (Bobo), Lele Adani e Nicola Ventola. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante l’ultima puntata di Bobo TV, hanno gettato luce sui motivi di questa decisione e sul futuro del progetto.

Cassano ha iniziato spiegando che la decisione di lasciare Bobo TV non è stata guidata da questioni economiche. “Il grano l’ho per tutta la vita, non ho bisogno di soldi assolutamente,” ha affermato, sottolineando che la sua partecipazione al progetto era motivata da passioni più profonde come l’amicizia e la condivisione.

Il cuore della questione, secondo Cassano, risiede nella divergenza di visioni tra i membri del gruppo. “Se c’è amicizia si può andare anche sull’Everest a piedi nudi, i soldi non contano in questa operazione,” ha detto, evidenziando l’importanza dell’amicizia e della condivisione di idee. Tuttavia, ha rivelato che le differenze nelle idee e nella direzione del progetto hanno portato alla separazione.

Cassano ha chiarito che non c’erano problemi organizzativi o economici, ma piuttosto una mancanza di condivisione e accordo sulle decisioni future. “Quando c’è uno solo che deve decidere, non va più bene,” ha spiegato, indicando che la decisione di Bobo di prendere una direzione diversa è stata il punto di svolta.

Inoltre, ha negato che il loro disaccordo su Cristiano Ronaldo fosse la causa della separazione, sottolineando che le discussioni e i dibattiti erano normali tra loro. “Non è questione di litigare, si conta tutti quanti uguali,” ha aggiunto, enfatizzando l’importanza dell’uguaglianza nelle decisioni di gruppo.

