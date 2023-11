Sosa: “Garcia non ha tutte le colpe, ma ha un grave difetto”

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, si esprime in modo diretto su Garcia e sulle prestazioni della squadra.

Notizie calcio Napoli – Nel corso dell’ultima puntata di “Delietta Gol“, condotta da Delia Paciello su Prima Tv e TV Luna, Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli e primo attaccante dell’era De Laurentiis, ha fornito un’analisi franca sulle prestazioni attuali del Napoli. Le sue parole hanno offerto uno spaccato significativo sullo stato d’animo e le prospettive della squadra.

“Con l’Union Berlino il risultato è negativo ma la prestazione c’è stata. Ha giocato bene nel primo tempo, ha fatto la riaggressione, poi nel secondo tempo è mancata la lucidità,” ha detto Sosa, sottolineando la necessità di mantenere un alto livello di concentrazione per tutta la durata della partita. Questa osservazione evidenzia un aspetto critico per il Napoli: la coerenza nelle prestazioni.

Sosa ha poi riflettuto sull’eredità lasciata dalla gestione di Spalletti, affermando: “Il problema quest’anno è che ci porteremo dietro per anni quello che ha fatto Spalletti l’anno scorso. Io me la prendo anche un po’ con i calciatori, perché dopo un successo come quello dello scorso anno è importante la testa…”. Queste parole mettono in luce l’importanza della mentalità e dell’atteggiamento dei giocatori, soprattutto in seguito ai successi passati.

Parlando del nuovo allenatore, Garcia, Sosa ha espresso alcune perplessità: “Non ho visto ancora i suoi allenamenti, ma il suo modo di comunicare forse non è chiaro per tutti e la comunicazione con i calciatori è la cosa più importante.” Questa dichiarazione solleva questioni sulla dinamica tra allenatore e squadra e sull’importanza della chiarezza nella comunicazione.

Infine, ha elogiato Matteo Politano: “Per me finora è il migliore del Napoli, anche se non riesce a reggere oltre i 70 minuti.”

Sosa ha anche anticipato le sfide future, in particolare la partita contro l’Atalanta, una squadra nota per il suo stile di gioco dinamico, aggiungendo un commento su Gasperini: “A me non piace come uomo per la sua empatia con i calciatori, ma è comunque un grande allenatore”.

