Romano: “Galatasaray-Napoli accordo raggiunto per il prestito di Osimhen”

Fabrizio Romano conferma: Napoli e Galatasaray hanno trovato l’accordo per il prestito di Victor Osimhen. Delegazione turca attesa a Napoli per l’ok definitivo.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma l’intesa tra Napoli e il Galatasaray per il trasferimento in porestito di Victor Osimhen.

Il Galatasaray è a un passo da Victor Osimhen. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Napoli e turchi avrebbero raggiunto un accordo per il prestito dell’attaccante nigeriano.

Romano, su X (ex Twitter), ha rivelato: “Il Galatasaray ha raggiunto un accordo di massima con il Napoli per il prestito di Victor Osimhen! Prestito di un anno, stipendio coperto poiché il Napoli ha accettato queste condizioni. La delegazione del Galatasaray incontrerà Osimhen a Napoli nelle prossime ore per dare il via libera definitivo al trasferimento.

Il Galatasaray ha accettato di coprire € 9/10 milioni di euro come stipendio di Victor Osimhen fino alla fine della stagione. Il contratto di prestito stipulato con il Napoli non prevede alcuna clausola di obbligo/opzione di acquisto. Missione a Napoli per ottenere il via libera di Victor.”

L’operazione si sta concretizzando in extremis, considerando che la finestra dei tesseramenti in Turchia sarà aperta fino al 9 settembre. Il Galatasaray offrirebbe a Osimhen un ingaggio da 11 milioni, interamente a carico del club di Istanbul.

A Istanbul, Osimhen ritroverebbe Dries Mertens, già suo compagno al Napoli, e potrebbe sostituire temporaneamente Mauro Icardi, infortunatosi sabato.

Il Galatasaray ha fretta di chiudere: entro la mezzanotte di domani deve consegnare le liste UEFA per l’Europa League. Questo spiega l’arrivo imminente della delegazione turca a Napoli per incontrare Osimhen e finalizzare il trasferimento.

Se confermato, questo prestito risolverebbe la situazione di stallo tra Osimhen e il Napoli, offrendo al giocatore la possibilità di rilanciarsi in un club di prestigio, impegnato anche in Champions League.

🚨🟡🔴 Galatasaray have reached an agreement in principle with Napoli over loan deal for Victor Osimhen!

One year loan, salary covered as Napoli have accepted these conditions.

Gala’s delegation to meet with Osimhen in Napoli in next hours for final green light to the move. pic.twitter.com/Heh7SJ50Yc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024