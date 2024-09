Osimhen-Galatasaray: accelerazione nella trattativa, i dettagli

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli per il Galatasaray. Trattativa in corso per un prestito fino a fine stagione. Tutti i dettagli dell’affare.

Messo fuori rosa dal Napoli, Victor Osimhen è vicino al trasferimento in Turchia: trattativa in corso col Galatasaray.

Clamoroso colpo di scena nel caso Victor Osimhen. L’attaccante, rimasto a Napoli da separato in casa e messo fuori rosa, potrebbe presto trasferirsi in Turchia.

Trattativa in corso Napoli-Galatasaray per Osimhen

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, sarebbe in corso una trattativa col Galatasaray. Il calciomercato turco è ancora aperto e il Napoli starebbe valutando la cessione di Osimhen a condizioni diverse da quelle inizialmente ipotizzate.

La formula dell’affare: prestito fino a fine stagione

Il club turco è in trattativa col Napoli per ottenere Osimhen in prestito fino al termine della stagione. L’accelerazione è dovuta anche al recente infortunio di Mauro Icardi, che resterà fuori per circa un mese.

“L’operazione potrebbe chiudersi in prestito. L’accelerazione del Galatasaray per Victor Osimhen è anche legata all’infortunio di Mauro Icardi. L’ex Inter starà fuori per circa un mese. Chiuso il mercato italiano, il Napoli ha deciso di escluderlo dalla lista della Serie A. Il Galatasaray ha così deciso di accelerare per l’attaccante nigeriano. Inoltre, il club turco ha tempo: il mercato chiuderà il prossimo 13 settembre”. Ha spiegato Di Marzio.

Perché il Galatasaray vuole Osimhen

Oltre all’infortunio di Icardi, per il Galatasaray l’acquisto di Osimhen in prestito rappresenterebbe un’occasione di fine mercato. Il nigeriano, una volta rientrato l’ex attaccante di Inter e PSG, formerebbe una coppia d’attacco formidabile in un 3-5-2 decisamente ambizioso.

Rottura totale col Napoli

Osimhen, che qualche giorno fa sembrava vicino all’Al Ahli, è stato messo fuori rosa dal Napoli che non lo ha inserito nella lista per la Serie A. Antonio Conte inoltre non ha alcuna intenzione di reintegrarlo, come spiegato chiaramente dopo la partita contro il Parma:

“La rosa è questa, abbiamo fatto delle scelte. Chi non è coerente non rispetta le regole. Tanto di cappello al club, penso che il presidente abbia dimostrato grandissima coerenza a discapito di una perdita economica importante”.

La situazione di Osimhen al Napoli sembra ormai irrecuperabile, e il Galatasaray potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti in causa.