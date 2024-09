SKY – Il futuro di Osimhen potrebbe essere al Galatasaray: l’operazione potrebbe chiudersi in prestito

Il Napoli e il Galatasaray sarebbero vicini a chiudere un accordo per il trasferimento di Osimhen dopo l’infortunio di Icardi.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen potrebbe prendere una svolta inaspettata. Secondo le ultime informazioni fornite da Gianluca Di Marzio, giornalista di SKY, l’attaccante nigeriano del Napoli è a un passo dal trasferirsi al Galatasaray. Questa notizia arriva dopo che è sfumata la possibilità di un passaggio all’Al Ahli.

Di Marzio ha rivelato sul suo sito che il club turco è in trattative avanzate con il Napoli per un prestito di Osimhen. La motivazione dietro l’accelerazione del Galatasaray è legata all’infortunio di Mauro Icardi, che dovrà stare fuori per circa un mese. L’assenza dell’ex Inter ha spinto il club turco a intensificare gli sforzi per assicurarsi il nigeriano, con il mercato turco che chiuderà il 13 settembre. Ecco quanto si legge:

“Sfumato il passaggio all’Al Alhi, il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere al Galatasaray. Il club turco sta lavorando con il Napoli: l’operazione potrebbe chiudersi in prestito. L’accelerazione del Galatasaray per Victor Osimhen è anche legato all’infortunio di Mauro Icardi. L’ex Inter starà fuori per circa un mese. Chiuso il mercato italiano, il Napoli ha deciso di escluderlo dalla lista della Serie A. Il Galatasaray ha così deciso di accelerare per l’attaccante nigeriano. Inoltre, il club turco ha tempo: il mercato chiuderà il prossimo 13 settembre”.

Con la chiusura del mercato italiano, il Napoli ha deciso di escludere Osimhen dalla lista per la Serie A, facilitando così il trasferimento. Questo cambio di scenario arriva anche in un momento cruciale per il Napoli, che ha recentemente visto Antonio Conte ritrovare Romelu Lukaku. Il belga, nuovo acquisto degli azzurri, ha già dimostrato il suo valore con una rete decisiva nella vittoria contro il Parma.