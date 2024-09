Quando si gioca Cagliari-Napoli? Data e ora della 4° giornata di Serie A finalmente definite

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli cercherà punti importanti in trasferta per proseguire la sua scalata in campionato.

La Serie A 2024/25 è già entrata nel vivo, e gli appassionati di calcio attendevano con impazienza la comunicazione ufficiale della data e dell’orario per la sfida tra Cagliari e Napoli, valida per la quarta giornata del campionato. Dopo giorni di attesa e speculazioni, la Lega Serie A ha finalmente sciolto le riserve, definendo i dettagli dell’incontro.

Il Napoli, dopo un avvio di stagione altalenante, ha ottenuto 6 punti nelle prime tre partite. La squadra di Antonio Conte ha esordito con una pesante sconfitta in trasferta contro il Verona (3-0), ma si è prontamente riscattata con due vittorie consecutive in casa. Prima ha travolto il Bologna con un secco 3-0 e successivamente ha superato il Parma in una sfida al cardiopalma, decisa solo nei minuti di recupero con un 2-1 finale.

Quando si Gioca Cagliari-Napoli?

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A riprenderà con la quarta giornata, che vedrà il Napoli affrontare il Cagliari in trasferta. Il match è stato fissato per domenica 5 settembre, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:00.

Questa partita si preannuncia cruciale per entrambe le squadre: il Cagliari cercherà punti preziosi davanti al proprio pubblico, mentre il Napoli vorrà continuare la sua striscia positiva per rimanere nelle zone alte della classifica.

Dove Seguire la Partita

Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta TV e streaming su tutte le principali piattaforme che detengono i diritti della Serie A. Gli abbonati potranno seguire il match in tempo reale, mentre gli highlights saranno disponibili subito dopo il fischio finale.

Rimani aggiornato su tutte le novità e gli approfondimenti relativi a questo incontro su Napolipiu.com, il tuo punto di riferimento per le notizie sportive.