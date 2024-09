Simeone: “Nel secondo tempo di Napoli-Parma c’è stata cazzimma e determinazione. Lukaku un esempio”

Simeone ha analizzato il match vinto dal Napoli ai danni del Parma sottolineando l’importanza di Lukaku per la squadra azzurra.

Il Cholito esalta la rimonta azzurra e loda Lukaku nell’intervista esclusiva a Kiss Kiss Napoli.

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria sofferta per 2-1 contro il Parma, partita valida per la terza giornata di Serie A. Un match che ha visto gli azzurri lottare fino all’ultimo minuto, mostrando carattere e resilienza, caratteristiche che hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di mantenere il controllo della partita nel secondo tempo.

Un Primo Tempo Complicato

Simeone, entrato nel corso del secondo tempo, ha analizzato la partita con grande lucidità: “La partita è stata molto complicata per noi, ma fa parte del calcio, non sempre puoi dominare le gare: a volte uno ha bisogno di soffrire per rendersi conto che dopo c’è la luce. Il primo tempo è stato molto difficile, nel secondo le cose sono andate sicuramente molto meglio”.

Il primo tempo è stato, infatti, particolarmente difficile per i partenopei, con il Parma ben organizzato in difesa e pronto a colpire in contropiede. Tuttavia, Simeone ha sottolineato come questa difficoltà iniziale abbia preparato il terreno per una seconda metà di gara decisamente più positiva.

Il Cholito non ha dubbi su quale sia stata la chiave del successo del Napoli nella ripresa: “Nella seconda frazione di gioco c’erano determinazione e cazzimma necessari. Da parte di tutta la squadra c’è stata l’energia per vincere”, ha aggiunto Simeone.

Lukaku: Un esempio per tutti

Parole al miele quelle di Simeone per il compagno di squadra Romelu Lukaku, autore del gol del momentaneo pareggio del Napoli: “Romelu è un grandissimo calciatore, è un punto di riferimento, un esempio per tutti e si è visto in campo sin da subito. Ha segnato, fatto salire la squadra, dobbiamo approfittare delle sue doti”.

Simeone ha concluso l’intervista con un appello alla squadra: “Dobbiamo essere più determinati ed aggressivi per fare la differenza da subito”. Parole che evidenziano la consapevolezza della necessità di migliorare ancora per raggiungere gli obiettivi stagionali.