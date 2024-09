Osimhen-Galatasaray: emissari turchi a Napoli per chiudere il prestito

Il Galatasaray piomba su Victor Osimhen. Dopo l’infortunio di Mauro Icardi, il club turco ha puntato l’attaccante del Napoli come rinforzo last minute. Osimhen, che ambiva alla Premier League e aveva considerato l’Arabia, potrebbe ora trasferirsi a Istanbul in prestito fino a fine stagione.

Secondo Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, Osimhen avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. Il giocatore, che si trova ai margini del progetto Napoli, vede nel Galatasaray un’opportunità per rilanciarsi.

“Una delegazione del Galatasaray sarà a Napoli nelle prossime ore,” rivela Hawkins su X (ex Twitter). “Osimhen è d’accordo a giocare in Turchia a titolo temporaneo. Il Napoli vuole che parta. I due club stanno trattando.”

Il Napoli sembra intenzionato a cedere Osimhen, almeno temporaneamente. Questa mossa potrebbe risolvere la situazione di stallo creatasi tra il club e il giocatore, offrendo a Osimhen la possibilità di giocare con continuità in una squadra di alto livello.

Per il Galatasaray, l’arrivo di Osimhen rappresenterebbe un colpo importante per sostituire l’infortunato Icardi e rafforzare il reparto offensivo in vista degli impegni di Champions League.

— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 2, 2024