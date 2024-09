Pardo: “Napoli costruito attorno a Lukaku. E’ lui uno dei favoriti per il titolo di capocannoniere”

Il giornalista sportivo Pierluigi Pardo analizza la corsa allo scudetto e i protagonisti della stagione, tra cui il Napoli.

Intervista esclusiva ai microfoni di DAZN

Nel corso di un’intervista esclusiva ai microfoni di DAZN, il rinomato giornalista sportivo Pierluigi Pardo ha offerto una panoramica incisiva sulla situazione attuale del campionato di Serie A, analizzando le prospettive delle principali contendenti allo scudetto e il ruolo cruciale del Napoli.

Napoli: Un Enigma da Decifrare

Parlando del Napoli, Pardo ha sollevato dubbi sul potenziale immediato della squadra partenopea, definendola un “punto interrogativo” nella corsa al titolo. Nonostante la qualità indiscutibile del roster e la presenza di giocatori di alto calibro, il giornalista ha suggerito che il club partenopeo potrebbe rivelare sorprese nel prosieguo della stagione : “Il Napoli è un punto interrogativo potenzialmente molto interessante”.

Pardo ha poi focalizzato l’attenzione su Romelu Lukaku, il quale, secondo lui, è destinato a essere uno dei protagonisti principali nella lotta per il titolo di capocannoniere. “Credo che il Napoli sia costruito attorno a Lukaku, come dice lo slogan di quella famosa pubblicità. Ha caratteristiche molto particolari ovviamente e anche l’anno scorso non aveva fatto preparazione. E nonostante una stagione non del tutto positiva aveva fatto 21 gol, ha segnato tanto anche in Europa League. Credo che per quanto sia centrale nel lavoro di Conte sia nel podio dei favoriti per il titolo di cannoniere con Lautaro e Vlahovic”.

Lukaku, che arriva da una stagione in cui non ha potuto effettuare una preparazione completa, ha già dimostrato il suo valore in campo, e secondo Pardo, è uno dei principali favoriti per vincere la classifica dei marcatori, competendo con altri grandi nomi come Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic.

Le Altre Contendenti

Nel suo intervento, Pardo ha anche menzionato le prestazioni delle altre squadre di vertice. “L’Inter ha dominato il campionato l’anno scorso e ha mostrato una caratura inalterata, come dimostrato dalla sua prestazione super contro l’Atalanta,” ha sottolineato. “La Juventus, grazie a un mercato dinamico e a una rinnovata energia, è sicuramente una contenditrice seria.”

Pardo non ha dimenticato di menzionare Milan e Atalanta, due squadre che, nonostante un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative, hanno il potenziale per emergere come protagoniste nella corsa al titolo.