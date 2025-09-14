14 Settembre 2025

Rivelazione di mercato: la Juve ha provato a prendere l’idolo dei napoletani | Secco rifiuto del calciatore

Marco Fanfani 14 Settembre 2025
Tifosi Napoli

Tifosi Napoli - fonte lapresse - napolipiu.com

Le vie del calciomercato sono infinite, ma alcuni trasferimenti sono difficili da spiegare ai tifosi, affezionati ai loro campioni.

I trasferimenti tra Napoli e Juventus hanno spesso suscitato grande clamore, alimentando una rivalità già storicamente accesa. Uno dei casi più celebri risale al 1990, quando Salvatore “Totò” Schillaci, protagonista al Mondiale di Italia ’90, passò dalla Juventus al club partenopeo. Un trasferimento che segnò un’epoca, anche se l’attaccante non riuscì a replicare a Napoli le brillanti prestazioni con la maglia bianconera.

Negli anni Duemila un altro trasferimento importante fu quello di Fabio Quagliarella, napoletano di nascita e idolo dei tifosi azzurri, che nel 2010 passò alla Juventus. L’operazione generò polemiche, perché il giocatore lasciava la squadra della sua città in piena crescita. Quella cessione, nonostante le spiegazioni legate a vicende personali, restò una ferita nella memoria di molti sostenitori del Napoli.

Non meno discusso il passaggio di Gonzalo Higuaín nell’estate 2016: il bomber argentino, reduce da una stagione record con 36 gol in Serie A, venne acquistato dalla Juventus pagando la clausola rescissoria da 90 milioni di euro. L’operazione scatenò proteste furiose a Napoli, dove i tifosi si sentirono traditi dal loro centravanti, mentre i bianconeri consolidarono ulteriormente il loro dominio nazionale.

Oltre ai grandi nomi, vi sono stati anche trasferimenti meno rumorosi ma comunque significativi, come quelli di Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro, entrambi difensori cresciuti a Napoli e successivamente diventati protagonisti in bianconero. Questi movimenti hanno contribuito ad accrescere la tensione sportiva tra i due club, rendendo ogni incrocio sul mercato un capitolo di una rivalità infinita.

Derby d’Italia ad alta tensione

Sabato sera Juventus e Inter si affronteranno in quello che, da sempre, è considerato il confronto più acceso del calcio italiano: il Derby d’Italia. Una sfida che va oltre i tre punti in palio e che ogni stagione rappresenta il big-match per eccellenza, simbolo di una rivalità profonda e radicata.

In vista dell’atteso appuntamento, emerge un curioso retroscena di mercato che riguarda uno dei protagonisti della serata. Tra i nerazzurri, infatti, c’è chi avrebbe potuto indossare la maglia opposta, cambiando forse anche gli equilibri della sfida.

Zielinski
Zielinski – fonte lapresse – napolipiu.com

Zielinski, occasione mancata per la Juve

Il giocatore in questione è Piotr Zielinski, arrivato a Milano a parametro zero dopo l’esperienza con il Napoli. Come rivelato da FcInterNews.it, il centrocampista polacco era stato seguito con interesse anche dalla Juventus: Cristiano Giuntoli, che lo conosceva bene dai tempi azzurri, avrebbe voluto portarlo a Torino, ma il progetto è durato solo una stagione e non si è concretizzato.

Zielinski ha scelto l’Inter, attratto dall’offerta economica (4,5 milioni di euro a stagione) e dal percorso sportivo proposto dai nerazzurri. Una decisione che ha escluso l’ipotesi di un passaggio in bianconero, opzione che avrebbe rappresentato un vero tradimento agli occhi dei tifosi partenopei.

