Il tuo contratto non sarà rinnovato: Conte ha deciso insieme a De Laurentiis | Via a zero a giugno
Antonio Conte e il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, hanno deciso di non rinnovare il contratto a uno degli eroi dello scudetto.
Il futuro di alcuni giocatori del Napoli sembra ormai scritto, e le ultime indiscrezioni parlano chiaro: il contratto non sarà rinnovato. Antonio Conte, in accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis, avrebbe preso la sua decisione. Una scelta che segna una svolta netta, destinata a cambiare gli equilibri nello spogliatoio.
Il tecnico salentino, fin dal suo arrivo lo scorso anno, ha dettato una linea precisa: massima competitività, nessun compromesso sulla mentalità. In questa ottica, è stato inevitabile fare valutazioni sul lungo termine, pensando non solo al presente ma anche al futuro del club. Alcuni giocatori non hanno dato le risposte attese.
Le prestazioni altalenanti delle prime giornate hanno reso ancora più evidente il divario tra chi si è adattato al metodo Conte e chi invece ha faticato a inserirsi. Nonostante l’esperienza e il passato importante, non tutti hanno convinto il nuovo allenatore. Il rischio di perdere spazio è diventato certezza.
Il giocatore in questione, a fine stagione, lascerà il Napoli a parametro zero. Una decisione presa con largo anticipo, per non lasciare margini di dubbio e permettere a club e tecnico di programmare il futuro. L’addio segnerà la fine di un ciclo, anche perché il diretto interessato era considerato fino a poco tempo fa una pedina di rilievo.
Un addio inaspettato
La scelta di Conte e De Laurentiis farà senza dubbio discutere. L’addio non sarà indolore, né per lo spogliatoio né per i tifosi, che dovranno abituarsi a un nuovo volto nella formazione titolare. Ma la decisione è stata praticamente presa e molto difficilmente si potrà tornare indietro.
Resta ora da capire chi prenderà il suo posto e come il Napoli deciderà di reinvestire lo spazio liberato. Le voci di mercato già si rincorrono, con diversi nomi accostati agli azzurri in vista del mercato estivo che andrà in scena la prossima estate, quella del 2026, la stessa in cui si disputerà il Mondiale.
Il mancato rinnovo
Stiamo parlando dell’ex Roma Leonardo Spinazzola che potrebbe salutare il Napoli a fine stagione, dato che il suo contratto è in scadenza a giugno. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis starebbero valutando l’ipotesi di non rinnovare l’accordo. L’esterno non ha ancora dato segnali chiari sul futuro.
Al momento, però, si tratta solo di un’ipotesi e non di una decisione definitiva. La stagione è appena iniziata e le prossime prestazioni di Spinazzola potrebbero influenzare le scelte della dirigenza. Il Napoli resta prudente, senza chiudere né alla possibilità di un rinnovo né a quella di un addio.