Rinnovo Mertes, messaggio a Giuntoli e De Laurentiis: Ciro ha deciso

Il rinnovo di Mertens con il Napoli appare più vicino. L’attaccante belga ha il contratto in scadenza a fine stagione.

MERTENS APRE AL RINNOVO

Dries Mertens vuole il rinnovo con il Napoli. L’attaccante belga ribattezzato “Ciro” non ha mai nascosto il suo amore per la città e la squadra. Alla soglia dei 34 anni sta dimostrando sul campo di meritare la permanenza in magli azzurra. Mertens ai microfoni di Sky Sport ha lanciato un assist a De Laurentiis e Giuntoli. Da parte di Mertens c’è voglia di rinnovo, ora la palla passa alla dirigenza del Napoli.

Secondo quanto riporta calciomercato.com , Il club azzurro non ha chiuso le porte alla permanenza di Mertens oltre il termine della stagione, ma si prende tempo per fare tutte le valutazioni del caso: sul piatto c’è anche una politica di abbassamento del tetto degli ingaggi, per questo l’attaccante belga non potrebbe veder confermati i 5 milioni di euro attuali ma dovrebbe accontentarsi di una cifra dimezzata.