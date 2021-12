Pedullà: “Mertens oro colato, Napoli rinnova il contatto”

Dries Mertens è ancora decisivo nel Napoli di Spalletti. L’attaccante sta sostituendo benissimo l’infortunato Osimhen. Sulle qualità di Mertens non si discute. Eppure dopo l’operazione alla spalla sembrava sotto tono. Ma Ciro Mertens, come lo chiamano i tifosi del Napoli, non si ferma mai. Ancora una volta è stato chiamato nell’emergenza a dare il meglio di sé. E lui ha risposto presente con 5 gol da quando gioca di nuovo prima punta. A cui si aggiunge una volontà ferrea di restare a Napoli.

Pedullà parla di Mertens attraverso il suo sito ufficiale e scrive: “Classe, umiltà, senso di appartenenza. Difficile trovare una sintesi migliore di Dries Mertens, il vero oro di Napoli. Ancora una volta lui, nelle difficoltà. Lasciamo perdere che il bellissimo gol segnato all’Atalanta non sia servito a portare a casa un risultato positivo. Tuttavia la squadra, in mezzo alle difficoltà, è andata a casa con la consapevolezza di aver giocato una partita vera, orgogliosa, di assoluta qualità”.

Mertens contratto in scadenza

Sempre Pedullà si è soffermato sul contratto di Mertens: “E “Ciro” Dries ha ribadito quanto sia decisivo dentro o fuori dal campo: il graffio del campione ma anche la sua umiltà nel mettersi a disposizione e nel dare l’esempio ai compagni più giovani”.

Il suo contratto è in scadenza, qualcuno non troppe settimane fa aveva quasi archiviato l’argomento come se fosse un riempitivo. Invece, è troppo importante che rinnovi, rispettando la sua volontà: questo Mertens è oro colato per il Napoli”.

Ora tocca al Napoli decidere il destino di Mertens, magari esercitando l’opzione per il rinnovo.