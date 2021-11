Un attaccante al posto di Osimhen, Beto una pista. Pedullà: “Presa una decisione”

Il grave infortunio a Victor Osimhen fa scattare voci di mercato su un possibile sostituto del nigeriano a gennaio, Beto al Napoli è una pista. Il giocatore nigeriano si fermerà per circa 90 giorni, almeno questa è la prima ipotesi post operatoria. Sicuramente ci vorrà più di un mese per rivedere Osimhen in campo. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare in campo a gennaio, ma in quel caso risponderebbe alla chiamata delle Nigeria per la Coppa d’Africa. Ecco perché in casa Napoli si sta ragionando anche su un possibile sostituto di Osimhen. Nelle ultime ore i colleghi di Areanapoli hanno lanciato l’indiscrezione di un interessamento per Beto dell’Udinese da parte del Napoli.

Una notizia che è stata rilanciata anche dal portale MondoUdinese. Il giovane classe ’98 è una delle rivelazioni dell’Udinese ed il Napoli si è messo sulle sue traccia. La società di Aurelio De Laurentiis pensa sempre a qualche colpo di prospettiva e pescare in casa Udinese non è mai un cattivo affare.

L’acquisto di Beto potrebbe non arrivare durante il calciomercato di gennaio. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la società in questo momento ha preso la decisione di “non prendere un sostituto di Osimhen. Il Napoli ritiene che la rosa sia valida per fronteggiare l’emergenza“. In questo momento il Napoli ha fuori sette giocatori di cui molti attaccanti come: Insigne, Ounas e Osimhen. I primi due, però, rientreranno a breve, mentre tempi lunghi ci sono solo per Osimhen.

Beto al Napoli resta comunque una possibilità di mercato per il futuro. Il calciatore dell’Udinese sta dimostrando di avere capacità e carattere per giocare in Serie A. Cristiano Giuntoli si è messo sulle sue tracce, anche se a gennaio il direttore sportivo del Napoli ha in canna un altro colpo da sparare. Le strade del mercato restano comunque sempre aperte e le sorprese sono dietro l’angolo.