Napoli, buone notizie per Spalletti dall’infemeria

Infortuni Napoli, per Luciano Spalletti arriva qualche buona notizia con il recupero di Insigne, Anguissa e Fabian Ruiz. Un dettaglio non da poco, dato che nel ruolo di mediano puro erano rimasti solo Lobotka e Demme, con il primo infortunato con l’Atalanta ed il secondo non ancora in condizione, dopo il Covid. Le condizioni di Fabian Ruiz e Anguissa, ovviamente, non saranno al top ma entrambi stanno recuperando, anche se saranno a disposizione per gare diverse. A disposizione torna anche Lorenzo Insigne che pure aveva saltato la sfida con l’Atalanta per infortunio.

Quando tornano Insigne e Fabian Ruiz

Secondo quanto scrive Il Mattino il recupero di Fabian e Insigne è praticamente fatto. Anzi non hanno giocato con l’Atalanta per una questioni di tempi. Se si fosse giocato oggi sarebbero andati quantomeno in panchina. Il problema muscolare avuto non era grave, ma ha avuto i suoi tempi per essere assorbito, come ha fatto sapere anche il medico sociale canonico. Insigne e Fabian Ruiz saranno dunque a disposizione perla sfida decisiva di Europa League con il Leicester, in cui il Napoli si gioca passaggio del turno e primo posto.

Anguissa torna per la gara di campionato con l’Empoli. Altra partita fondamentale, in cui il Napoli è chiamato a reagire immediatamente alla sconfitta subita con l’Atalanta. Giocare con l’Empoli non è affatto facile, dato che la squadra toscana sta avendo un buon ritmo. Ritrovare qualche uomo importante, soprattutto in mezzo al campo, sarà fondamentale per Spalletti che finalmente può avere qualche buona notizia dall’infermeria. Ovviamente le condizioni dei calciatori al rientro dovranno essere valutate e capire se inserirli dall’inizio oppure a partita in corsa. Da valutare anche le condizioni di Lobotka. Il centrocampista slovacco verrà seguito oggi dallo staff medico per capire l’entità del suo infortunio, poterlo schierare titolare sarebbe un’altra grande notizia per il tecnico azzurro.