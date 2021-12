Infortunio Lobotka: arriva il primo bollettino medico

Infortunio per Stanislav Lobotka durante Napoli-Atalanta. Il centrocampista slovacco ha abbandonato il campo per problemi muscolari. Il Napoli perde i pezzi e nel match con l’Atalanta ha dovuto rinunciare pure a Lobotka. Gli azzurri avevano cominciato la partita già senza Anguissa, Osimhen, Manolas, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz, oltre a Zanoli alle prese col Covid.

Lobotka in Napoli-Atalanta, si è fermato per infortunato ed il primo referto è “fastidio muscolare“. Al termine della partita anche Luciano Spalletti ha parlato dell’infortunio dello slovacco: “Purtroppo c’è stata questa ulteriore difficoltà. Stava giocando bene, gestiva bene la regia e faceva girare il pallone. Demme? Se non avesse avuto il Covid lo avrei fatto giocare titolare, ma quando ritornano poi vengono fuori in maniera diversa rispetto agli altri“.

Per Lobotka bisognerà attendere gli ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio. Il Napoli giovedì giocherà con il Leicester e Spalletti ha già gli uomini contati, quindi perdere anche lo slovacco sarebbe un colpo durissimo, perché sicuramente non recupererà Anguissa. Stessa cosa si può dire anche di Fabian Ruiz alle prese con un principio di pubalgia.