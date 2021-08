Rinnovo Insigne: c’è la svolta, incontro con De Laurentiis. Accordo a vita

Lorenzo Insigne al Napoli a vita, il giocatore incontrerà Aurelio De Laurentiis per trattare il rinnovo di contratto e restare per sempre in azzurro. A dare la notizia è il quotidiano Il Mattino che parla di una svolta clamorosa nell’affare Insigne che è richiesto da tante società, non ultima il Milan che sarebbe pronto a fare un’offerta molto importante al club azzurro. Insigne è pronto a rinnovare a vita con il Napoli, restando quindi capitano della squadra del cuore e guidando il club della città in cui è nato. Sarebbe una favola a lieto fine, che però deve essere concretizzata ancora.

Incontro Insigne-De Laurentiis: obiettivo rinnovo a vita

Il quotidiano partenopeo scrive della ferma volontà di Aurelio De Laurentiis non cedere il calciatore. Anche se Sportitalia raccontava solo ieri sera di un’offerta dello Zenit accettata dalla SSCN, ma rifiutata dal calciatore. La svolta per il rinnovo di contratto di Insigne arriverà dopo la partita con il Venezia, ovvero negli ultimissimi giorni di calciomercato. A quel punto il presidente Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli ed incontrerà Insigne per cercare l’accordo definitivo. Il presidente del Napoli vuole far firmare un contratto importante al suo capitano, tenendolo in azzurro praticamente a vita.