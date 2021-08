Insigne: attenti al Milan, il capitano può dire addio al Napoli

Il Milan su Lorenzo Insigne, una pista di calciomercato che diventa sempre più importante. Anche da Sky hanno ribadito l’interesse dei rossoneri. Secondo quanto appreso da alcune fonti che operano nell’ambiente del calciomercato, il Milan sta facendo dei passi avanti per il calciatore. Una trattativa che i rossoneri stanno portando avanti a fari spenti e che prevede una accelerata nel prossimo fine settimana. Si parla di un interessamento concreto da parte di Maldini per Insigne, fresco vincitore del titolo di Campione d’Europa. Insigne è ai ferri corti con De Laurentiis che con un’offerta da 30 milioni di euro lo lascerebbe partire. Il Milan per Insigne potrebbe fare questo sforzo, ma bisogna mettersi d’accordo anche con il calciatore che ha ancora un anno di contratto con il Napoli.

Inter e Milan su Insigne

Al momento Milano sembra essere la città dove andrà a giocare Insigne qualora dovesse lasciare Napoli. La possibilità che il calciatore dica addio alla maglia azzurra è concreta. Il rinnovo di contratto resta pura utopia, anche perché De Laurentiis ha imposto il veto e vuole ad ogni costo abbassare il tetto salariale della SSCN. Il Napoli continua ad offrire 3,5 milioni di euro ad Insigne, ovvero circa 1 milione in meno rispetto a quanto guadagna ora. Su questi presupposti non se ne fa nulla.

Milan e Inter possono ad Insigne offrono un ingaggio superiore si parla di circa 6,5 milioni di euro. Una volta per il capitano del Napoli potrebbe esserci anche dal punto di vista dei diritti d’immagine. Tutti fattori che possono convincere il calciatore ad andare via. Ovviamente il Milan, così come l’Inter, devono convincere il Napoli a cedere Insigne. Altrimenti dovranno attendere almeno un anno. Se il capitano del Napoli non dovesse rinnovare il contratto con la SSCN allora da gennaio 2022 in poi potrebbe firmare liberamente con qualsiasi altro club.

Leggi anche: