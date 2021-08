Rai – Inter frenata Insigne: “De Laurentiis spara altissimo”

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai fa il punto sulla trattativa Insigne-Inter. Il giocatore viene valutato 30 milioni euro. Proprio la valutazione del cartellino da parte di Aurelio De Laurentiis sta bloccando ogni possibile avanzamento dell’affare. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha fiutato l’affare e vorrebbe strappare un prezzo favorevole per Insigne che va in scadenza nel 2022. Il Napoli rischia di perderlo a parametro zero il prossimo anno, ma De Laurentiis è irremovibile sulla valutazione.

Ecco quanto fa sapere Venerato durante l’edizione estiva della Domenica Sportiva: “L’Inter ha fatto un sondaggio per Insigne ma De Laurentiis spara molto alto, vuole 30 milioni di euro. Marotta offre meno di 15 milioni di euro più il cartellino di Sanchez. Il cileno non rientra nei parametri del Napoli, dato che ha un ingaggio molto alto (7 milioni di euro ndr). L’Everton si è informato per Insigne, mentre l’Atletico Madrid lo vuole ma attenderà di poterlo prendere a parametro zero il prossimo anno“.