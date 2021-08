Insigne rifiuta mega offerta dello Zenit, retroscena sul Napoli

Lo Zenit voleva Lorenzo Insigne. Il giocatore ha rifiutato l’offerta del club russo a rivelarlo è la redazione di Sportitalia. Discorso diverso aveva fatto il Napoli che aveva accettato l’offerta di 30 milioni di euro presentata dallo Zenit.

Insigne: salta lo Zenit

Secondo quanto rivela Sportitalia Insigne ha rifiutato l’offerta da 8 milioni di euro a stagione presenta dal club russo, perché vuole restare a Napoli. Sicuramente avrà inciso anche la prospettiva di non giocare in un top campionato europeo, ma resta la volontà del giocatore di restare in azzurro. Insigne vorrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli ma non trova l’accordo per il rinnovo e la cessione non è ancora escluso.