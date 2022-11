Ora è ufficiale: rinnovo Anguissa con il Napoli. Ecco i dettagli – FOTO

Arriva l’ufficialità del rinnovo di Anguissa con il Napoli: la società ha comunicato i dettagli sul sito ufficiale

Frank Zambo Anguissa rinnova con il Napoli. Il club azzurro lo comunica con una nota stampa, pubblicata sul sito ufficiale e corredata con due fotografie. Questo è il testo utilizzato dall’ufficio comunicazione partenopeo: “La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027“. Non si parla delle cifre ma, stando a sentire gli spifferi vicini all’entourage di Cristiano Giuntoli, si vocifera di un aumento a 2 milioni di euro.

Dopo Anguissa il prossimo sulla lista è Lobotka

Per il Napoli si tratta di una grande notizia perché il centrocampista del Camerun tra poco volerà per il Mondiale e quindi Giuntoli ha insistito per chiudere l’accordo prima della partenza per Qatar 2022. Il discorso va a gonfie vele anche per Stanislav Lobotka che, a breve, dovrebbe firmare il prolungamento del contratto. Con la pausa di quasi due mesi, c’è tutto il tempo per limare ogni distanza e mettere nero su bianco il rinnovo. In questo modo il Napoli si difende dall’assalto delle altre squadre per i propri campioni.