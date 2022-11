Napoli, Kvara ancora a parte: sempre più vicino il forfait per l’Udinese

Nel report dell’allenamento il Napoli comunica che Kvara è ancora a parte quindi è sempre più vicino il forfait per l’Udinese

Kvara è ancora a parte. Lo comunica il Napoli all’interno del report giornaliero sulla rifinitura azzurra in vista della gara di domani contro l’Udinese. Così scrive l’ufficio comunicazione azzurro: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma domani al Maradona per la 15esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Come evidenzia il sito ufficiale, Rrahmani ha svolto lavoro in piscina palestra e personalizzato in campo. Sirigu terapie e palestra. Kvaratskhelia ha svolto terapie e lavoro in palestra”.

La lista dei convocati di Luciano Spalletti chiarirà definitivamente il rebus sul ritorno in distinta per l’attaccante georgiano che è da una settimana esatta alla prese con la lombalgia. Un dolore che lo ha costretto a saltare le sfide contro Atalanta ed Empoli. Eljif Elmas e Giacomo Raspadori sono i maggiori indiziati per sostituirlo, domani alle 15, contro l’Udinese allo stadio “Diego Armando Maradona”.